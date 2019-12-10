Zaman zaman bazı sebeplerle kadınlarda rahmin alınması gerekebilir. Peki rahmin alınmasına neler neden olur? Rahim neden alınır? Rahmi alınan kadınlar nelere dikkat etmeli? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Naki, histerektomiyi anlattı.

Histerektomi, kabaca rahmin alınması olarak bilinen ve Kadın Hastalıkları ve Doğum pratiğinde en sık yapılan operasyonlardan biridir. Karın açılarak, vajinal yoldan veya kapalı yöntemlerle (laparoskopik-robotik) yapılabilir.

Rahim neden alınır?

Rahmin alınması üç ana nedenle yapılmaktadır; bunlar sırasıyla, iyi huylu jinekolojik nedenler, kanserler ve gebelik komplikasyonlarıdır.

İyi huylu nedenler arasında; belirti veren miyomlar (rahim urları), belirti veren, ilaç tedavisine cevap vermeyen ve rahmin anormal büyümesine neden olan adenomiyozis hastalığı, belirti veren ve ilaç tedavisine cevap vermeyen endometriozis hastalığı, genital organ sarkmaları, kronik pelvik ağrıların jinekolojik olan nedenleri ve bazı pelvik iltihaplanmalar sayılabilir.

Rahim, yumurtalık, rahim ağzı gibi jinekolojik organ kanserleri rahmin alınması için önemli gerekçelerdir.

Doğum sonrası aşırı ve durdurulamayan kanamalar, molar (üzüm) gebelik gibi doğumla ilgili nedenler de rahmin alınması için bazen yapılmak zorunda kalınabilen nedenlerdir.

Rahim alma ameliyatı öncesi nelere dikkat edilmeli?

Ameliyat öncesi olası bir gizli kanser varlığını dışlamak açısından smear yöntemiyle rahim ağzı kanseri taraması yapılmalıdır. Anormal bir durum tedavi edilmelidir. Rahim kanseri riski olan hastalarda rahim içinden alınacak endometrial biyopsiyle rahim kanseri dışlanmalıdır.

Ameliyat öncesi göz önünde bulundurulması gereken durumlar

Tam ve detaylı bir jinekolojik muayene ve ultrasonografi yapılmalıdır. Herhangi bir anormallikten şüpheleniliyorsa; Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) ihmal edilmemelidir. Ameliyat öncesinde herhangi bir barsak temizliği genellikle gerekmemektedir. Temiz bir yara olması nedeniyle ameliyatın hemen öncesinde tek doz koruyucu antibiyotik tedavisi yeterlidir. Vajinal enfeksiyon varsa, tedavi edilmelidir. Kan pıhtılaşmasını önlemek açısından kan sulandırıcı tedavi verilmelidir. Bu hastalarımızda kan kaybı genellikle yaşanmadığından, kan verilmesi çok nadir bir işlem olmaktadır.

Ameliyata alınacak tüm hastalarda mutlaka aydınlatılmış onam alınmalıdır. Hastaya tedavinin alternatifleri anlatılmalı, riskleri ve gereklilikleri detaylıca anlatılmalıdır. Ameliyatın; ağrı, enfeksiyon, kan kaybı, komşu organlarda (mesane, barsak, damar, idrar borusu) yaralanma, kapalı yapılacaksa açık cerrahiye dönme gibi genel riskleri mutlaka bilinmelidir.

Ameliyatın hangi yöntemle yapılacağına; hastanın durumuna, hastalığının tipine, önceki geçirmiş olduğu ameliyatlara, rahmin büyüklüğüne, ek hastalık olup olmamasına, tıbbi hastalık olup olmamasına, hastanın anatomik yapısına ve en önemlisi de cerrahın tecrübesine bakılarak karar verilmektedir. Bunlar; vajinal yoldan, karından açık olarak veya kapalı (laparoskopik-robotik) yöntemlerdir.

Histerektomi ameliyatı sonrası bakım

Genellikle kapalı yöntemlerle yapılan ameliyatta, hastalar dört saat sonra ayağa kaldırılıp gezdirilebilir hale gelmektedir. Hemen ağızdan beslenmeye başlayabilir ve mesaneye konan sonda çıkarılabilir. Bu arada ağrı kesiciler ve bulantı önleyici ilaçlar verilmekte ve hasta rahatlatılmaktadır. Kan pıhtılaşmasını engellemek amacıyla kan sulandırıcı tedavi verilmektedir. Ameliyatın açık yapılması durumunda da aynı işlemler yapılmakta, ancak süresi daha uzun olabilmektedir. Kapalı ameliyat olan hastalar genellikle ertesi gün taburcu olurken, açık ameliyatta bu süre 2-3 güne uzayabilir. Ameliyat sonrası kontrol genellikle bir hafta ya da on gün sonra olmaktadır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr