Hitachi teknolojiyle iyiliğe odaklanmak için yatırım yapacak

Şirket, 2019’da açıkladığı Orta Vadeli Yönetim Planı’nın odak noktasına yerleştirdiği Sosyal İnovasyon işine 3 yıl içinde toplam 22,7 milyar dolar yatırım yapacak.

Faaliyette olduğu her dönemde kendi teknolojileri ile ürün geliştirme ve üretim yapan Hitachi, kurulduğu 1910 yılından bu yana büyük ölçekli sistemlerle.altyapıların ve BT’nin dönüşümünde önemli bir rol oynadı.

Topluma üstün, orijinal teknoloji ve ürünler geliştirerek katkı sağlama misyonunu ilk günden beri koruyarak kuruluş ruhunu koruyan Hitachi’nin 2020 yılı hedeflerinin başında bu ruhu en iyi şekilde yansıtan sosyal inovasyon işinde lider olmak geliyor.

110. yıl vesilesiyle konuşan Hitachi Başkanı ve CEO’su Toshiaki Higashihara, “Dünyamız kaynak kıtlığı, iklim değişimi, nüfusun yaşlanmasıyla oluşan demografik.değişiklikler ve şehirleşmenin beraberinde getirdiği çeşitli sorunlar sebebiyle bir değişim yaşıyor. Birleşmiş Milletler’in 2015’te belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Hitachi, Sosyal İnovasyon işini küresel ölçekte uygulayarak.sürdürülebilir bir topluma ulaşma hedefiyle kuruluş prensiplerine, toplumsal gelişimi desteklemeye dönecek” dedi.

2019 yılında Orta Vadeli Yönetim Planı’nı açıklayan şirket, küresel büyümeyi desteklemek için Sosyal İnovasyon çalışmalarında küresel bir lider olmayı hedefliyor.