Hitit Üniversitesi 5 öğretim üyesi alıyor! Nasıl başvuru yapılır?

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’ne öğretim üyesi alıyor. Hitit Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

Hitit Üniversitesi Polimer Mühendisliği, Dahili Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Spor Yöneticiliği ve Endüstri Mühendisliği’ne 4 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi alıyor. Başvurular 30 Mayıs’a kadar yapılabilecek.

Hitit Üniversitesi’nin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN