‘Hitit’ yalanı… Gaziantep’teki görüntüler tepki çekmişti!

Yesemek Mahallesi’nin güney bitişiğindeki, Karatepe’nin batıya bakan yamaçlarında yer alan ve M.Ö 900’e tarihlenen heykellerin, gölet inşaatı nedeniyle zarar gördüğüne yönelik iddialar tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuyu sosyal medyada gündeme getiren bazı arkeologlar twitter’da, “Üstündeki görsel İslahiye Yesemek Hitit Heykel Atölyesi’nden. Alttaki görsel ise atölyeye ait ve gölet projesi için kepçe ile kazı yapılırken çıkarılan heykeller. Kaya diye kırılan heykeller var. Hitit heykel atölyesi yok oluyor” mesajını yayınladı. Birçok kişi paylaşımdan sonra yaşananlara tepki gösterirken, söz konusu inşaat çalışması ve görsellerin 2017 yılına ait olduğu ortaya çıktı.

DÖRT YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER

Gaziantep İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Gaziantep Müzeler Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu fotoğrafın 2017 yılına ait olduğu, o dönem yol çalışması sırasında bulunan heykellerin ise hasar görmeden Hitit Heykel Atölyesi olarak bilinen açık hava müzesine konulduğunu kaydetti.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre; sosyal medyada yeniymiş gibi servis edilen fotoğrafı 2017 tarihine çeken Şehir Plancısı Namık Kemal Dölemeken ise Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Fotoğrafları 2017’de çekmiştim. Gölet inşaatı çalışmaları 2017’de durduruldu. O dönem Gölet projesi çalışması sırasında ortaya çıkan 2 heykelin varlığı tutanağa alınırken, Koruma Bölge Kurulu’na bilgi verdik. Çalışmalar hemen durduruldu. 1.Derece Arkeolojik Sit alanı içinde yer alan Bölge Koruma Kurulu Kararı ile yapılmış, sit alanı dışında müze denetiminde yapılması gereken çalışmalarda birçok heykel taslağı yol kenarına bırakılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından KÜMED raporu hazırlanmadan inşaata devam edilmemesi istendi Faaliyet durduruldu. ICOMOS’tan yetkililer gölet projesinin bu değeri olumsuz etkileyip etkilemediğini raporda açıklayacak. Hitit Heykel Atölyesi’nin Dünya Miras Listesi’ne girmesi için üstün evrensel değeri olması lazım.” dedi.

‘SAPASAĞLAM DURUYOR’

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan da, geçtiğimiz günlerde bölgede inceleme yaptı ve “Bahsedildiği gibi bir zarar söz konusu değil. Tahribat olmadığı gibi gölet inşaatı uzun zaman önce durduruldu. DSİ’den yetkililer de görüştük. Gölet projesinin tarihi buluntulara zarar vermesi söz konusu olmayacak. ICOMOS’tan bir heyet gelip incelemelerde bulunmuş ve heyetin raporu bekleniyor. Hitit Heykel Atölyesi sapasağlam yerinde duruyor” bilgisini paylaştı.