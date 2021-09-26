Hitler zamanında çalınan porselenler rekor fiyata satıldı

Meissen porselenleri nadir olmaları nedeniyle beyaz altın olarak anılırken, satışı yapan Sotheby’s müzayede Evi, koleksiyonu, “60 yılı aşkın süredir bir müzayedede sergilenen en büyük savaş öncesi Meissen porselen koleksiyonlarından biri” olarak nitelendirdi. Porselenler, 1920’lerde ve 1930’larda Yahudi sanayici Dr. Franz Oppenheimer ve eşi Margarethe tarafından satın alındı. Dönemin Almanya diktatörü Adolf Hitler’in yönetimindeki Naziler, ülkedeki Yahudilere zulmetmeye başlayınca Oppenheimer çifti 1936’da Berlin’deki evlerinden Viyana’ya kaçtı. Oppenheimer çifti, 1938’de ise Nazilerin eline düşmelerini önlemek için söz konusu porselenleri düşük fiyata satıp ABD’ye göç etti. Ancak, eşsiz koleksiyonu bir SS ajanı 1941’de Hitler için ele geçirdi. Daha sonra koleksiyon Nazilerin el koyduğu pek çok eser gibi kayıplara karıştı.

NTV'de yer alan habere göre, Koleksiyon, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Müttefikler adına çalışan Anıtlar, Güzel Sanatlar ve Arşivler programının ajanları tarafından bulundu.

TUZ MADENİNDE KEŞFEDİLDİ

Nazilerin çaldığı eserleri bulmak ve kurtarmak için çalışan sanat uzmanları ve kütüphanecilerden oluşan ekip, koleksiyonu, Hitler’in küratörleri tarafından güvenlik için yerleştirildiği Avusturya’daki bir tuz madeninde keşfetti.