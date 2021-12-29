Hız limiti cezaları için emsal karar

Bir müvekkilinin duruşması için Amasya’ya giden Avukat Nazan Akça Subaşı’na 70 kilometre olan hız limitini aştığı gerekçesiyle 314 lira para cezası geldi. Söz konusu hız limitini 79 kilometreyle aştığı için cezayla karşılaştığını gören Subaşı, kendisi için düzenlenen ceza tutanağına itiraz edip, Amasya Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Mahkeme, söz konusu başvuruyla ilgili kararını 3 ay sonra verdi. Kararla birlikte idari para cezası da iptal edildi. Çıkan kararda, cihazda kalibrasyon hatası olabileceği belirtildi:

HAKKANİYET İLKESİ

“Aracın, 79 kilometre hızla seyrederek, azami hız sınırını yüzde 10 nispetinden 2 kilometre/saat aştığı ve hız aşımı miktarının düşüklüğü dikkate alındığında; EDS cihazlarının kalibrasyon hatası, ışık ve metal yoğunluğu nedeniyle bu hız limitlerini yanlış ölçebilme ihtimalinin olduğu; olaydaki hız aşımı miktarının makul bir miktar olduğu yargı kararları doğrultusunda bu kadar az bir hız aşımı miktarının, makul sayılabileceği ve cezalandırılmasının hakkaniyet ilkesine aykırı olacağı anlaşılmaktadır.”

15 GÜN ŞARTINA DİKKAT!

Ceza iptalini beklemediğini söyleyen Avukat Subaşı, “Mahkemenin bu kadar güzel bir gerekçeyle, fizik kurallarını da anlatarak iptal etmesini beklemiyordum. Bence kesinlikle emsal olabilecek bir karar. Ceza size tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurunuz” diye konuştu.