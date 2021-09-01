İhsan Dindar / Milliyet.com.tr - Fransa'nın başkenti Paris'te, kent içi trafikte hız limitini saatte 30 kilometre ile sınırlandıran kararı uygulanmaya başlandı. Her yıl 40 milyondan fazla turisti ağırlayan dünyanın en ünlü şehirlerinden Paris, artan nüfus ve taşıt nedeniyle yaşanan çevre sorunlarının önüne geçmek için bir süredir çeşitli radikal kararlara imza atıyordu. Paris'te son yıllarda belli günlerde caddeler araç trafiğine kapatılıyor, bunun yerine de insanlar toplu taşıma kullanmaya teşvik ediliyordu.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, merkezde iki buçuk milyondan fazla insanın yaşadığı Paris, dünyanın en gelişmiş metro ağlarından birine sahip olmakla birlikte trafikte de en fazla süre geçirilen şehirler arasında bulunuyor. Bir süredir uygulanan bisiklet kullanımına yönelik teşviklerin ardından, bu kez daha radikal bir kararla Parislilerin kent içinde araç kullanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DÜNYA GENELİNDE HIZ LİMİTİ 50 KM OLARAK UYGULANIYOR

Alınan karar doğrultusunda bu haftanın başından itibaren şehir içi ulaşımda hız limiti saatte 30 km'ye düşürülürken, bu sayı dünyanın pek çok kentinde standartlaşmış üzere 50 km olarak uygulanıyor. Motosiklet dahil tüm taşıtları ilgilendiren bu karardan Parisliler de oldukça mutlu. İnsanları toplu taşıma, bisiklet ya da yürümeye teşvik eden kararla birlikte, uygulamanın daha ilk günlerinden itibaren araç kullanımında ciddi düşüş gözlemlendi. Ancak alınan kararın taksilerde daha fazla süre geçirilmesine yol açacak olması nedeniyle taksiciler karara tepkili.

'İSTANBUL'DA YOĞUN SAATLERDE HIZ 20 KM'

Kararı değerlendiren ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 10 km'lik hız düşüşünün bile son derece önemli olduğunu söyledi. Prof. Ilıcalı, "Zaten İstanbul gibi bir şehirlerde yoğun saatlerde hız saatte 20 kilometreye düşmekte. Geçtiğimiz aylarda Külliye'de yapılan toplantıda oluşturulan strateji belgesiyle 30 kilometrenin önemi vurgulandı" dedi.

Prof. Ilıcalı, "42 yıldır bu işle ilgilenen bir hoca olarak söylüyorum, ölümlü kazalarda hız ihlali önemli. 10 km hızın artması demek, 100 kat fazla kuvvete maruz kalmak demek. MEB ile 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' projesi yürütüyoruz. Bu proje olumlu görüşler aldı. Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki trafik haftası toplantısında bu konu işlendi. 30 km hızın özellikle okul geçitleri ve arterlerde uygulanması yönündeki bu fikir benimsendi.

HAYATTA KALMA İHTİMALİ ARTIYOR

Şehir içinde bu kararın uygulanması çok önemli. Saatte 30 kilometre hızla ilerleyen bir araç, yayaya çarparsa hayatta kalma ihtimali %95'in üstünde. Saatte 50 kilometre hız olsa bu rakam %50'ye iniyor. Bu fiziksel bir kural. Zaten İstanbul gibi bir şehirlerde yoğun saatlerde hız saatte 20 kilometreye düşmekte. Geçtiğimiz aylarda Külliye'de yapılan toplantıda oluşturulan strateji belgesiyle 30 kilometrenin önemi vurgulandı. Zirve saatlerde zaten 30 kilometreyi göremiyoruz. Bu hızı da küçümsememek gerek. Bu hızın denetlenmesi de önemli ki vatandaş da caydırıcılığı fark etsin" diye konuştu.

Pazartesi gününden itibaren uygulamaya alınan karar doğrultusunda Champ Elysee gibi birkaç önemli arterde hız sınırı saatte 50 kilometre olmaya devam edecek. Bununla birlikte Paris merkeziyle şehrin dış semtlerini bağlayan yollarda hız sınırı da ekişi gibi saatte 70 kilometre olmaya devam etti.







