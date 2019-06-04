Hızını alamayınca basamaklardan otomobiliyle indi!

Bitlis merkezde bulunan ve Sinema Yokuşu olarak bilinen ve geçen yıl restorasyonu yapılan yola yanlışlıkla giren sürücü, hızını alamayınca yaklaşık 40 basamaklı merdiveni otomobiliyle inerek caddeye çıktı.

Bir ucunun yola diğer ucunun ise çarşı merkezine bakan kısmında merdiven olan yola yanlışlıkla giren sürücü, çarşı merkezine merdivenleri hızlı bir şekilde inerken kameralara yansıdı.

Olay sırasında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (DHA)