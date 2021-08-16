Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, hafta başında gökyüzü oldukça sakin. Pazartesi sabahı Venüs yönettiği Terazi burcuna geçeceğinden gücü artacak. Birkaç hafta boyunca Terazi burcunun etkilediği beden bölgelerinde ve haritamızda hangi eve düşüyorsa o hayat alanlarında iyicil etkilerini göreceğiz. Hafta ortasından sonra hissedeceğimiz belli başlı etkilerden bahsedeceğiz bu yazımızda.

Başak burcu enerjisi yine vurgulanıyor

Merkür ve Mars Başak burcunda seyrediyor ve Perşembe günü Başak burcunun 12. derecesinde kavuşum yapacaklar. Merkür Başak burcunun yöneticisi olduğundan güçlü durumda, Uranüs ile de uyumlu açısı özellikle zihinsel aktiviteler, sinir işlevleri, el becerileri ve solunumla ilişkili işlevleri destekliyor. Her zamankinden daha hızlı düşünebilir, daha hızlı hareket edebiliriz. Mars kavuşumu bu etkiyi arttırıyor ama hem Merkür'ün yönettiği İkizler burcu ile ilişkili kazalara, el-kol yaralanmalarına, sakarlığa, solunum yoluyla gelebilecek sorunlara, sinir ve kas zedelenmelerine, zihin yüklenmesine ve huzursuzluğa, hem de Başak burcu ile ilişkili sorunlara kapı açıyor.

Sindirim organları, karaciğer ve ince bağırsaklarla ilişkilendirilen Başak burcunda Merkür-Mars kavuşumu ishallere, sindirim sisteminin kolik adını verdiğimiz ağrılı kasılmalara, bağırsak ve karaciğer enfeksiyonlarına işaret ediyor. Havaların özellikle sıcak seyrettiği bu dönemde yediklerimizin-içtiklerimizin mikrop içermemesi, taze ve hijyen kuralarına uygun hazırlanmış olması özellikle önemli. Oda sıcaklığında, ortada, ağzı açık bekletilmiş tüm gıdalardan kaçınalım. Doğal yoğurt, kefir gibi bağırsaklardaki yararlı bakterileri destekleyen besinlere ağırlık verelim. Doğal sirke de hem sıcaklarda vücut ısısını dengelemede, hem de bağırsaklarımızı zararlı enfeksiyonlardan korumada yardımcı olur. Suya ağız tadımıza göre az sirke katarak hararetimizi giderecek bir içecek elde edebiliriz. Vücut direncimizin arttığını, sindirim sistemimizin daha rahat çalıştığını, sıcağa dayanıklılığımızın arttığını fark edeceğiz.

Görselin üzerine ekleyebilir miyiz? Sirke, kefir, doğal yoğurttan vaz geçmeyelim

Aşırı yağlı yemekten kaçınalım

Hafta sonuna doğru Güneş-Jüpiter karşıtlığı gerçekleşiyor; birkaç gün boyunca ve dolunayda etkisini hissettirecek. Jüpiter büyütür ve genişletir. Güneş ile sert açılarında özellikle kilo sorunları ve dolunay ile birlikte şişlikler, ödemler önümüze gelebilir. Sert açı hem Güneş'i hem de Jüpiter'i etkiliyor, yani Jüpiter'in temsil ettiği karaciğerimizi de yormaktan kaçınmamız gerekiyor. Halk arasında kızartmaların ağır olduğu, kan yağlarını yükselttiği düşünülür, ama aslında kızartmaları sıvı yağlarla yaparız; yani kızartmalar kötü huylu kolesterol içermez. Yağı yakmadıktan, aynı yağı tekrar tekrar kullanmadıktan ve fazla yağını süzdürerek yedikten sonra patlıcan, biber, kabak gibi sebze kızartmaları ve kan şekeri sorunu olmayanlar için aşırıya kaçmamak şartıyla patates kızartması güvenle yenebilir.

Karaciğerimizi yoran aşırı yemek, başta katı yağlar ve kaymak olmak üzere aşırı yağlı yemektir. Tabii ki sıvı yağlar, hatta zeytinyağı dahil her türlü fazla yağ tüketiminden kaçınmalıyız. İçinde ne olduğunu bilmediğimiz hazır atıştırmalıklar, sindirimi zor-ağır gıdalar, aşırı tatlı tüketimi hem karaciğerimizi hem de bu aralar öne çıkan Başak burcu yönetimindeki pankreasımızı yorar. Başak burcundaki Merkür-Mars kavuşumu çok önemli bir sindirim organımız olan pankreasımıza da dikkat çekiyor. Ateş olsun olmasın, bulantı-kusma ve bel/karın bölgesinde ağrı özellikle bu dönemde pankreas iltihaplanmasını gösterebilir. Bu acil bir durumdur, mümkün olduğu kadar bir şey yememek, yalnızca yudum yudum su içmek ve hemen hekime başvurmak gerekir. Pankreas iltihaplanmasında sıvı dengemiz de bozulur, bu nedenle serum takviyesi de çok hayatidir.

Kova dolunayı neler söylüyor

Haftanın son günü Kova burcunun son derecesinde gerçekleşecek dolunaya şahit olacağız. Dolunaylarda şişlik ve özellikle alt bölgelerde, bacaklarda ödem görülür. Bu dolunay dolaşım ile ilişkilendirilen Kova burcunda gerçekleşeceğinden ve Jüpiter etkisinde de olacağından şişlik, su toplanması ve dolaşım sorunları daha fazla görülebilir. Tuz alımını birkaç gün öncesinden başlayarak kısıtlamamızda fayda var. Dolaşımı destekleyici bacak egzersizleri, belli aralarla yürümek, merdiven çıkıp inmek ya da step egzersizleri özellikle önemli olacak.

Dolunayda Güneş büyük Regulus yıldızı ile kavuşuma ilerleyecek. “Kuzey’in muhafızı” olarak bilinen, en şanslı yıldızlardan biri olarak görülen Regulus yıldızı eski hekimlerce zehirlenmelerle de ilişkili görülmüş, uzun yıllarca Güneş bu yıldızla kavuşumda olduğunda ilaç banyoları yapılması bile önerilmemiş. Bu dolunayda düzenli kullandığımız, hekimimizin önerdiği ilaçlar-vitaminler dışında gerekmedikçe ilaç kullanmayalım. Vitamin-mineral-bitkisel ürün benzeri besin takviyelerini kullanıyorsak da bir kaç gün için almaya ara verelim. Hekimin önermediği, komşumuzdan gördüğümüz, adını duyduğumuz ilaçları, bitkisel ürünleri kendimizce başlamaya karar vermeyelim. İlaçların zaten bitki özlerinden elde edildiğini ve dozlarının çok titiz araştırmalar sonucunda ayarlandığını unutmayalım. Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla sağlıcakla kalmanız dileğiyle...