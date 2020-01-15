Hızlı kilo verme isteği protein diyetine ilgiyi artırıyor

Sadece protein içeren gıdalarla beslenme esasına dayanan protein diyeti ile kısa bir sürede kilo vermek mümkün. Karbonhidrat ve yağın kesinlikle yer verilmediği diyet programıyla bölgesel incelme sağlanabiliyor ve kısa süreli diyetler olduğu için de özellikle kadınlar tarafından çok tercih ediliyor. "3 günde 3 kilo verdiren diyet" ya da "5 günde 5 kilo verdiren diyet" gibi pek çok çeşidi çıkıyor karşımıza. Ancak bu diyetlerin zararlı etkileri de var.

Protein en değerli besin öğelerindendir. Protein diyetini genellikle hızlı kilo vermek isteyen kişiler ve sporcular uygularlar. Zayıflama diyetinde proteinden yüksek miktarda tercih edilmesi metabolizmayı hızlandırır ve aynı zamanda kas yapısını da güçlendirir. Bu durum da hızlı kilo vermeyi sağlar.

Fazla protein alımının zararları

Olması gerekenden fazla protein alımı böbreklerdeki yükü arttırır.

Tavuk, yumurta, peynir, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalar hem protein bakımından hem de yağ oranı açısından zengin besinlerdir. Bu durum kalp-damar hastalıkları riskinin artmasına neden olur.

Kan-kolesterol ve kan yağları dengesinde bozulmalar meydana gelir.

Karaciğer yağlanması artar.

Kemik sağlığını olumsuz etkiler.

Kısa vadede hızla verilen kilo uzun vadede böbrek ve kalp sağlığı açısından problemlere neden olur.

Vücudun enerjiye dönüştürmek için ihtiyacı olan şeker diyet süresince tüketilmez. Bu durumda odaklanamama, verimsizlik gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

Tüketilen besinlerin lif içeriği oldukça düşüktür. Bu nedenle de kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik görülebilmekte ve bağırsak hareketleri yavaşlayabilmektedir. Bu durumun üstesinden gelmek için bol sıvı tüketilmesi önerilir.

Böbrek hastalarının, böbrek taşı olanların protein diyetini uygulaması uygun değildir.

Uyarı: Diyetlerde yüzde 12-15 oranı proteinlerden alınmalı ancak yüzde 50-55 oranında karbonhidrat, yüzde 20-25 oranı da yağlardan sağlanacak şekilde dengelenmelidir. Böylece vücudun ihtiyacı tam olarak karşılanmış olur.

Protein diyeti nasıl yapılır?

Protein diyetinde kalori hesabı yapılmıyor. Belki de bu yönüyle de çok tercih edilen diyetler arasında bulunuyor. Glisemik endeksi düşük sindirimi uzun sürdüğü için proteinli gıdalar sık acıklamalara engel oluyor. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandıran proteinli besinler tercih edilerek yapılan bu diyetler vücutta biriken yağların enerjiye çevrilmesini sağlayarak yağdan kilo kaybettiriyor.

Her gün 2 litre su tüketilmesi öneriliyor.

Metabolizmanın hızlanmasını sağlayan yeşil çay da listenizde mutlaka bulunmalı.

Günlük 40 dakikalık yürüyüşler yapılmalı.

Kırmızı et, balık, tavuk, süt, yumurta, peynir, ayran ve nohut, fasulye, mercimek gibi baklagillerin tüketimi serbest ancak kırmızı et, tavuk ve balığı kesinlikle yağda kızartmamanız öneriliyor.

Şekersiz çay, bitki çayları, sade kahve de içebiliyorsunuz.

Yasaklı besinler

Protein diyetinde; pilav, makarna, ekmek, hamur işleri, tatlılar, kek, şekerli gıdalar, yüksek oranda şeker içeren karpuz, çilek, kiraz benzeri meyveler, kızartma kesinlikle yasaktır.