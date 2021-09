Hızlı olan kazanır

MALZEMELER

İnce bir sopa ve koşu yolunu belirlemek için beyaz bant veya koniler/ Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

Hadi arkadaşlar şimdi koşu zamanı! İlk olarak eşit sayıda kişinin bulunduğu iki takım oluşturunuz. Her takıma ait ince bir sopa olmalıdır. Bir tane de hakeme ihtiyacınız olduğunu unutmayınız. Takımlar taş-kâğıt-makas oyunu ile yarış içerisindeki sıralamalarını belirleyebilirler. Sonrasında her takım için aynı şekilde olan bir koşu yolu düzenlenmelidir. Takımların ilk oyuncuları bu yol boyunca koşar ve geri dönüp başlangıç noktasına koşup sopayı sıradaki oyuncaya teslim eder. Ve o sıradaki oyuncu da koşmaya başlar! Oyun bu şekilde ilerler. Her koşucu koşusu bittiğinde oturur ve her oyuncunun oturmasını sağlayan ilk takım oyunu kazanır!