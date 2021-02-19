Hızlı olan oyunu kazanır
Bu oyunu oynayarak çocuğunuzun bedensel koordinasyonuna ve beden gücüne katkıda bulunursunuz. El hareketleri yardımıyla gücünü kontrol etmeyi öğrenir.
19 Şubat 2021, Cuma 14:15 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Oyuncu sayısı kadar tuvalet kağıdı ve portakal / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Bu oyunu çocuğunuzla birlikte birçok kişiyle beraber oynayabilirsiniz. Her oyuncu belirlediğiniz başlangıç noktası üzerinde dizilir. Herkes aynı uzunlukta tuvalet kağıdı açar ve tuvalet kağıtlarının en ucuna portakallar yerleştirilir. Bir hakem belirlenir ve hakem “Başlayın” dediği anda oyun başlar. En hızlı şekilde tuvalet kağıdını döndürüp portakalı eline alan oyunun kazananı olur!
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