Hızlı taşıyacak! İstanbul Havalimanı yarım saat

TÜNELDE IŞIK GÖRÜNDÜ

Hızlı trenlerden sonra Türkiye’nin ilk ‘hızlı metrosu’ da 2020’nin sonunda İstanbul’da hizmete girecek. İstanbul Havalimanı’na ulaşım sağlayacak İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’nın Hasdal-İstanbul Havalimanı kesiminde tünel delme işlemi dün tamamlandı ve tünelde ışık göründü. Bu kısmın aralık ayı içinde ilk ray montajı ve kaynağı yapılacak. Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası ise gelecek yılın sonunda hizmet vermeye başlayacak.

YARIM SAATE İNECEK

İstanbul’da dün yapılan ‘Tünelde Işık Göründü’ töreninde konuşan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan, toplamda 37.5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan bu proje sayesinde, İstanbul Havalimanı’na ulaşımın yarım saate düşeceğini söyledi. Turhan, “Bunu sağlamak için de tüm metrolarda maksimum hız saatte 80 kilometre iken, Türkiye’de ilk kez bu metro sistemi saatte 120 kilometre hız yapacak. Tamamlandığında bu proje Türkiye’nin ilk ’hızlı metro’ sistemi olacak” dedi.

YÜZDE 82'Sİ TAMAM

Bakan Cahit Turhan, şöyle devam etti: “Bugün itibarıyla Gayrettepe- Havalimanı Metro projesinin Hasdal’dan havalimanına kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik kısmında tünellerin delme işlemi tamamlandı. Yani tünellerin yüzde 82’si bitti. Yaklaşık 7 ayda TEM’in güneyinde D-100 karayoluna kadar olan kesimde, Kağıthane ve Gayrettepe istasyonlarına da kazı makineleri varmış olacak.”

DÜNYA REKORU

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile birlikte bu hattın devamı sayılan İstanbul Havalimanı-Halkalı projesinde toplam 4 bin 38 kişinin çalıştığını belirten Turhan, “Projenin en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine alınabilmesi için ayrıca Türkiye’de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM kazı makinesini aynı anda kullanıyoruz. Metro hattı sadece Türkiye’nin değil dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak. Projenin bugüne kadar kazılan kısmında, hız açısından dünya rekoru kırıldı. Günde 64.5 metre, haftada 333 metre, ayda tam tamına 1.233 metre kazı yapıldı. Şu ana kadar ise 4 milyon 576 bin metreküp kazı yapıldı” dedi.

HATLAR BAĞLANACAK

Gayrettepe istasyonunun Yenikapı-Taksim- Hacıosman hattına, metrobüse ve yakında inşa edilecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’ne bağlanacağını belirten Cahit Turhan, şunları söyledi: “Kağıthane istasyonunda Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı’na; Havalimanı-1 istasyonunda yüksek hızlı tren hattına, Halkalı istasyonundan da Marmaray ve Halkalı-Kirazlı metrosuna bağlanacak. Halkalı Stadı istasyonunda Mahmutbey-Esenkent metrosuna, Olimpiyatköy istasyonunda Başakşehir-Kirazlı metrosuna, Kayaşehir istasyonunda Kayaşehir-Başakşehir metrosuna, Fenertepe durağında ise Vezneciler-Sultangazi metrosuna entegre olacak. İstanbul’un dört bir yanı İstanbul Havalimanı’na, İstanbul Havalimanı da tüm şehre bağlanacak."

POSTA