Türkiye Hızlı tren kazasında, genel müdür tanık olarak dinlendi

Hızlı tren kazasında, genel müdür tanık olarak dinlendi

Türkiye

Hızlı tren kazasında, genel müdür tanık olarak dinlendi

Ankara'da 2018 yılında meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasında, kaza tarihinde genel müdür yardımcısı olan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun tanık olarak dinlendi.

18 Şubat 2021, Perşembe 17:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki celse tanık olarak dinlenmesine karar verilen TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki avukatları tanık Uygun’un, bilirkişi raporunda kaza nedeniyle kusurlu gösterildiğini, bakanlığın soruşturma izni vermemesi nedeniyle dosyada sanık olmadığını hatırlatarak ilgili yasa gereği tanık olarak dinlenemeyeceğinin ileri sürdü. Mahkemenin itirazı kabul etmemesi üzerine dinlenen Uygun, kaza tarihinde TCDD Genel Müdür Yardımcısı olduğunu söyledi. Trenlerin işletilmesi ve trafik güvenliğinin mevzuatlarda nasıl olması gerektiğinin mevcut olduğunu belirten Uygun, kaza günü kimlerin çalıştığını hatırlamadığını söyledi.

Tanık Uygun, sanık Emin Ercan Erbey’in avukatı Özay Arıkan'ın, "Hızlı tren projesi bitmeden yol neden işletmeye açıldı? Kazanın olduğu hatta sinyalizasyon sistemi olmadan gerekli risk analizleri yapıldı mı? Mevzuatta yer alan gerekli personel görevlendirildi mi? Görevlendirilen personele sinyalizasyon olmayan hatta yapılan seferlerle ilgili gerekli eğitimler verildi mi?" yönündeki soruların tamamına, "Cevap vermeyeceğim" diye karşılık verdi. Uygun, bazı soruları ise "Bu sorulara daha önce cevap vermiştim" diye yanıtladı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada hattın sinyalizasyon işlerini yapan firmada mühendis olarak çalışan Ahmet Emre Güven de dinlendi. Güven, kaza olduğunda hatta test çalışmalarının sürdüğünü hattın işletme tasarrufunun TCDD’de olduğunu söyledi. Güven, bir soru üzerine sinyalizasyon ekipmanları ve testleri tamamlanmış hatta kaza olma olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.

TCDD’de müşavir olarak çalışan tanık Hasan Hüseyin Gülen'in de dinlenmesinin ardından mahkeme, gelmeyen diğer tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kralsın Cem Adrian!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Amerikan karşıtlığı rekor düzeye ulaştı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Gara rüzgarı
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Oturup konuşacağız acıyı paylaşacağız...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
1996 Zap 2021 Gara
Murat Çelik
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu üyesi, bir ilde normalleşme için gereken şartları açıkladı