Hızlı ve dikkatli! (Oyun)

Malzemeler:

Renkli bant

Oyunca arabalar

Nasıl oynanır?

Bu oyunu birden fazla kişiyle oynayabilirsiniz. Her oyuncunun arabası olmalıdır. Oyuncuların, oyuncak arabalarını sürebileceği yollar belirleyiniz ve bant ile o yolları oluşturun. Her oyuncu çizgisinin dışına çıkmadan o yol üzerinde arabasını sürmelidir. Her yol için ayrı ayrı bütün oyuncular sırayla arabalarını sürmelidir ve bu sırada süre tutulmalıdır. Her farklı yol için en kısa sürede parkuru tamamlayan oyuncu sizin belirlediğiniz minnoş hediyeyi kazanır!