Hızlı ve dikkatli! (Oyun)
Bu oyun sayesinde çocuğunuzun el ve göz koordinasyonu sağlanır ve bilişsel gelişimine katkıda bulunulur. 3 yaş +
16 Mart 2021, Salı 10:42 Son Güncelleme:
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Malzemeler:
- Renkli bant
- Oyunca arabalar
Nasıl oynanır?
Bu oyunu birden fazla kişiyle oynayabilirsiniz. Her oyuncunun arabası olmalıdır. Oyuncuların, oyuncak arabalarını sürebileceği yollar belirleyiniz ve bant ile o yolları oluşturun. Her oyuncu çizgisinin dışına çıkmadan o yol üzerinde arabasını sürmelidir. Her yol için ayrı ayrı bütün oyuncular sırayla arabalarını sürmelidir ve bu sırada süre tutulmalıdır. Her farklı yol için en kısa sürede parkuru tamamlayan oyuncu sizin belirlediğiniz minnoş hediyeyi kazanır!
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