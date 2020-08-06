Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

001'de başladığından beri devamını getirmek konusunda hızı ve öfkesi dinmeyen seri 'Hızlı ve Öfkeli'nin ekibe tekrar katılan Dwayne Johnson'lı son macerası 'Hızlı ve Öfkeli 5', tercihini 3D'den ziyade IMAX'ten yana kullanan serinin son macerası...

Eski polis Brian O'Conner ve Mia Toretto, Dom’u hapisten kaçırıp özgürlüğüne kavuşturduktan sonra poslisleri atlatıp sınırı geçerler ve Rio de Janeiro’da ortaya çıkarlar. Özgürlüklerini geri almak için son bir iş daha yapmak zorunda kalan ortaklar, en iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekiplerini bir araya getirirler. Onların ölmesini isteyen ahlaksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu biliyorlardır. Fakat onların peşine düşen sadece bu iş adamı değildir...

Hedefini asla ıskalamayan inatçı federal ajan Luke Hobbs Dom ve Brian’ın izini sürmekle görevlendirilince, onları yakalamak için ekibiyle birlikte kapsamlı bir operasyona başlar. Şimdi Hobbs, diğerleri elini çabuk tutup onları yakalamadan önce, avını köşeye sıkıştırmak için içgüdülerine güvenmek zorundadır...

Vizyon tarihi: 9 Nisan 2011

Süre: 2s 10dk

Tür: Aksiyon, Polisiye, Gerilim

Yönetmen: Justin Lin

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

Ülke: ABD