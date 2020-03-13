Hızlı ve Öfkeli 9 da ertelendi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de can kaybı 3 bin 179'a yükselirken, sinema sektörü virüsü en ağır şekilde geçirenlerin başında geliyor. Hızlı ve Öfkeli serisinin 9'uncu filmi de koronavirüs nedeniyle 1 seneliğine ertelendi. Sinema tarihinin en çok kazandıran serilerinden Hızlı ve Öfkeli'nin 22 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girmesi bekleniyordu ancak filmin yeni vizyon tarihi Nisan 2021 olarak belirtildi. Filmin başrol oyuncusu Vin Diesel, bu hafta verdiği bir röportajda Hızlı ve Öfkeli 9’un vizyon tarihinin koronavirüs nedeniyle ertelenmeyeceğini açıklamış, filmin tanıtımı için şu an bile Çin’e gidebileceğini söylemişti. Bu röportajın hemen ardından böyle bir açıklama gelmesi, kararın yeni gelişmelerin ardından alındığına işaret ediyor.



