Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious 9), aksiyon ve otomobil sevenleri büyülemeyi başardı. n2001’de yayımlanan ilk filmle başlayan aksiyon serisi 20. yılında hayranlarıyla yeniden buluştu. Film Box Office Türkiye'nin verilerine göre halihazırda sinemada en çok izlenen yapım. 2 Temmuz'da vizyona giren yapımı 418 bin kişi izledi. Kadrosunda Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster gibi isimlerin yer aldığı film kullanılan otomobillerle büyük dikkat çekti.

Independent Türkçe'nin Topgear’dan aktardığı habere göre Hızlı ve Öfkeli serisinin otomobil koordinatörü Dennis McCarthy, aksiyon filmlerinde sık sık rastlanan benzer araçların yanı sıra özel parçaların da kullanıldığını söyledi.

McCarthy, "LS3 V8’den çok fazla standart güç elde ediyoruz. Her şeyi standartlaştırma açısından bu konudaki genel tarzımız bu. Her zaman farklı şeyler ararız, bu kadar filmden sonra bir şeyleri değiştirmeniz gerekir" diyerek, standart motorlu otomobillerin yanı sıra Hellcat motorlu iki Dodge Charger kullandıklarını belirtti.

Araç koordinatörü her ne kadar tüm otomobillerde Hellcat motor kullanmak isteseler de buna imkan olmadığını ifade etti. McCarthy, Hellcat'lere dair şunları söyledi:

O gerçek bir yarış otomobili. Sanırım bu araç bilinmezliğini sürdürecek çünkü onu çok fazla zorlamadık. Ona zarar vermek istemedim. Adamlarıma o iki otomobilin (iki Hellcat Charger) canlı dönmesi gerektiğini söyledim.

Filmde kullanılan araçlardan bir diğeriyse Jaguar XE SV Project 8. McCarthy söz konusu araca dair daha önce pek çok şey okuduğunu ve denedikten sonra da bayıldığını belirtti.

Serinin araç direktörü filmde "Armadillo" ve "Armorty Truck" isimleri verilen devasa kamyonlarınsa Mercedes Unimog’dan elde edildiğini belirterek "Bence bu kesinlikle bugüne kadarki en büyük Hızlı ve Öfkeli aracı olarak yerini alacak." dedi.

McCarthy E60 cinsi BMW 5’in çok fazla kullanılmasının sebebini, "Onlar mevcuttu ve fiyatları uygundu. Zorlu sahnelerde yer alanlar bu araçlara bayılır" diye açıkladı.

Koordinatör, aksiyon sahnelerinin çekiminde çok fazla tekerlek kullanıldığını ve eğer sponsorlar devreye girmeseydi tekerlek maliyetinin filmin giderlerinin büyük kısmını oluşturabileceğini söyledi. McCarthy, filmin çekimlerinde 350 aracın hurdaya çıktığını, ancak bunun serinin geri kalan filmlerine kıyasla ortalama olduğunu ifade etti.





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