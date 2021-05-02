Hollywood yıldızı Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisinde yalnızca oyuncuların değil arabaların da seçmelere tabi tutulduğunu açıkladı. Independent Türkçe'nin haberine göre ünlü oyuncu, arabaların hikayedeki karakterleri ve onların kimliklerini çok iyi temsil etmesi gerektiğinden araçların çok dikkatli biçimde belirlendiğini söyledi. Diesel şu ifadeleri kullandı:

Serideki sürecin bir parçası da otomobillerimizi her zaman seçmeye tabi tutmamız. Arabalar gerçekten karakterlerimizin çok önemli bir parçası ve onların temsili, bu yüzden bir seçme süreci söz konusu, değil mi? Karakterin içinde bulunduğu zihin durumu veya karakterin içinden geçtiği yolculuk için doğru aracı kullanmak.

9'UNCU FİLM GELİYOR

Ünlü oyuncu seride Dominic Toretto karakterini canlandırıyor.

Yönetmenliğini Justin Lin’in yaptığı Hızlı ve Öfkeli serisinin 9. filminin (Fast & Furious 9, F9) 18 Haziran 2021’de vizyona girmesi planlanıyor. Yeni filmde Diesel'in yanı sıra sıra Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena ve Jordana Brewster gibi isimler de yer alıyor.



