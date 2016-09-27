Hızlı ve sağlıklı saç uzatma yöntemleri

Çam terebentin yağının kokusu pek hoş olmadığı için sek olarak değil de şampuanınızın içine katıp karıştırırsanız çok daha iyi bir sonuç alırsınız.Çam terebentin yağı saçın uzamasına ayrdımcı olduğu gibi dökülmesini de engeller. Sağlıklı ve hızlı uzayan saçlara kavuşmanıza yardımcı olur.Isırgan oyu suyu ile saçlarınız hem hızlı uzar hem de dökülmesi durur. Kullanımı çok kolay maaliyeti ise çok düşük!Geceden bir avuç içi ısırgan otunu, bir litre sıcak suya ekleyin ve sabaha kadar demlenmesi için bekletin. Sabah süzün ve bir sprey şişesine doldurun. Her banyodan sonra saçlarınız nemliyken bu sprey şişesindeki ısırgan otu formülü saç uçlarına ve diplerine masaj yaparak yedirin. Durulamak yok, hep saçınızda kalacak, koku yapmıyor. Saç bakımı için doğal ve etkili bir yöntemdir.Keten tohumu lifli yapısıyla saç tellerini sarıyor, zararlı etkenlere karşı koruyor ve saçların daha hızlı ve güçlü uzamasına yardımcı oluyor.Aktardan alacağınız bir avuç içi kadar öğütülmemiş keten tohumu ve bir avuç kadar tane karanfili yarım litre sıcak suya ekleyin. Gece boyunca suda bekletin, sabah süzün. Saçlarınızı iyice yıkayıp duruladıktan sonra temiz saçlarınıza keten tohumlu hızlı saç uzatma maskesini diplerden uçlara kadar bol bol sürün. Saç bakım maskesi iyice saçlara işlemesi için sıcak bir havluyla sarın, en az bir saat bekletin. Saçlarınızı durulayın ve kendi kendine kuruması için bırakın.Susam ÇörekotuTavuk göğsüKeten tohumuYumurtaSuYulaf ezmesiPancarElma sirkesiÇilekHavuçSoğanTurpSarımsak