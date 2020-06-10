Hızlıca yapabileceğiniz ağlayan pasta tarifi
Sütlü tatlı sevenler için farklı alternatif olacak ağlayan pasta tarifi oldukça lezzetli ve görseliyle gözleri doyuran bir tarif. Sevdiklerinize rahatlıkla ikram edebileceğiniz ve misafirlerinizin tadına bayılacağı ağlayan pasta tarifi için "ağlayan pasta tarifi, ağlayan pasta nasıl yapılır" haberimize göz atın.
10 Haziran 2020, Çarşamba 18:06 Son Güncelleme:
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Tadıyla hafızalara kazınan, yerken mutlu eden tatlı tarifi arıyorsanız ağlayan pasta tarifi tam size göre olabilir. Sevdiklerinize tatlı yapmak için ağlayan pasta tarifi arıyor veya ağlayan pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız "ağlayan pasta tarifi, ağlayan pasta nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Ağlayan pasta tarifi
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1/2 kahve fincanı sıvı yağ
- 1/2 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 çay bardağı kakao
Ağlayan pasta üzeri için:
- 2 paket krem şanti
- 1 paket hazır çikolata sosu
Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. İçine sıvı yağ ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin karıştırın. Yağlanmış tepsiye kek hamurunu döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Fırından çıkardığınız kekin üzerine 2 su bardağı süt döküp ıslatın. Bir kabın içinde soğuk sütü ve krem şantiyi çırpın. Kabarınca buzdolabına koyup bekletin. Bu arada kekinizi soğutun. Soğuyan kekin üzerine soğuk krem şantiyi sürün. Bir taraftan da çikolata sosunu pişirin ve soğumaya bırakın. Ara ara karıştırın ki kabuk bağlamasın. Krem şantinin üzerine dökün. Dilimleyip servis edebilirsiniz.