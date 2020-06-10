Hızlıca yapabileceğiniz ağlayan pasta tarifi

Tadıyla hafızalara kazınan, yerken mutlu eden tatlı tarifi arıyorsanız ağlayan pasta tarifi tam size göre olabilir. Sevdiklerinize tatlı yapmak için ağlayan pasta tarifi arıyor veya ağlayan pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız "ağlayan pasta tarifi, ağlayan pasta nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Ağlayan pasta tarifi

Ağlayan pasta malzemeleri

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 kahve fincanı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı kakao

Ağlayan pasta üzeri için:

2 paket krem şanti

1 paket hazır çikolata sosu

Ağlayan pasta yapılışı

Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. İçine sıvı yağ ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin karıştırın. Yağlanmış tepsiye kek hamurunu döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Fırından çıkardığınız kekin üzerine 2 su bardağı süt döküp ıslatın. Bir kabın içinde soğuk sütü ve krem şantiyi çırpın. Kabarınca buzdolabına koyup bekletin. Bu arada kekinizi soğutun. Soğuyan kekin üzerine soğuk krem şantiyi sürün. Bir taraftan da çikolata sosunu pişirin ve soğumaya bırakın. Ara ara karıştırın ki kabuk bağlamasın. Krem şantinin üzerine dökün. Dilimleyip servis edebilirsiniz.



