Hizmetçiler 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Hizmetçiler ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de izleyici ile buluşuyor. Meksika’da “Ellas son La Alegria Del Hogar”, Amerika’da “Devious Maid’s” adı ile yayınlanmış ve büyük ses getirmiş dizi; “Hizmetçiler” adıyla ekrana geldi. Yapımcılığını Fabrika Yapım’ın üstlendiği, Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Hizmetçiler’de Deniz Baysal Yurtçu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir başrolde. Dizi, lüks bir sitede çalışan dört hizmetçinin, ev sahipleriyle aralarındaki entrikalı ilişkileri konu alıyor. Peki Hizmetçiler 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hizmetçiler 2. bölüm fragmanı ve dizi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
07 Mart 2020, Cumartesi 18:51 Son Güncelleme:
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Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.
Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.
https://twitter.com/KanalD/status/1236367067542061057?s=20
Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.
Yapım: Fabrika Yapım
Yapımcı: H. Öner Arslanel
Proje Tasarım: Ali Leskay
Yönetmen: Metin Balekoğlu
Senaryo: Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca, Alper Alp Özgen
Görüntü Yönetmeni: Emin Çakır
Sanat Yönetmeni: İskender Değirmenci
Müzik: Atakan Ilgazdağ
Oyuncular: Deniz Baysal Yurtcu (Ela), Algı Eke (Atiye), Selen Domaç (Hacer), Aleyna Solaker (Çiçek), Yiğit Kirazcı (Aras), Seçkin Özdemir (Yiğit) Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet), Gamze Karaduman (Demet), Nilay Erdönmez (Gülseren), Neslihan Arslan (Neslihan), Gökhan Soylu (Selim), Hazal Benli (Aslı), Servet Pandur (Belkıs), Emre Akkuş (Armağan), Cansu Fırıncı (Yaşar), Özer Arslan (Osman)
https://twitter.com/HizmetcilerDizi/status/1236363841312882689?s=20
Hizmetçiler birinci bölüm fragmanı yayında! Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in rol aldığı Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.
https://twitter.com/HizmetcilerDizi/status/1236355916959756288?s=20
Hizmetçiler 1 bölüm fragmanları
Hizmetçiler 2. bölüm fragmanı yayınlandı.
İşte Hizmetçiler 2. bölüm fragmanı
Hizmetçiler 2. bölüm fragmanı yayında! Ela ve Yiğit arasında neler oluyor?