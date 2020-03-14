Ela, bir yandan kardeşini ararken bir yandan girdiği bu gizemli dünyanın sırlarını bulmaya çalışır. Hizmetçiler yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de...

Ela, kardeşini bulmak için çıktığı yolculuğun sonunda Atahanlıların evinde yardımcı olarak işe başlamıştır. Ela, bir yandan kardeşini ararken bir yandan girdiği bu gizemli dünyanın sırlarını bulmaya çalışır. Bir yandan da site sakinleri ve diğer hizmetçilerle yakınlaşıp güvenlerini kazanmanın yollarını aramaktadır.

Ela, Aras Atahanlı'nın evinde tesadüfen kardeşine ait bir cep telefonu bulur. Ela telefonun şifresini çözebilirse kardeşine dair çok önemli ipuçlarına ulaşabilecektir. Ela telefonun şifresini çözebilecek midir? Ortadan kaybolan kardeşi Derin bir kurban mı yoksa herkesin hayatını cehenneme çeviren bir şeytan mıdır? Cennet Konakları diğer hizmetçileriyle ve ev sahipleriyle beraber başka hangi sırları saklamaktadır?

Hizmetçiler 2. bölüm 1. fragmanı





Hizmetçiler 2. bölüm 2. fragmanı





Hizmetçiler 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Hizmetçiler 3. bölüm fragmanı için bizi takipte kalın...