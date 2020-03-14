Ela, bir yandan kardeşini ararken bir yandan girdiği bu gizemli dünyanın sırlarını bulmaya çalışır. Hizmetçiler yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de...

Ela, kardeşini bulmak için çıktığı yolculuğun sonunda Atahanlıların evinde yardımcı olarak işe başlamıştır. Ela, bir yandan kardeşini ararken bir yandan girdiği bu gizemli dünyanın sırlarını bulmaya çalışır. Bir yandan da site sakinleri ve diğer hizmetçilerle yakınlaşıp güvenlerini kazanmanın yollarını aramaktadır.

Ela, Aras Atahanlı'nın evinde tesadüfen kardeşine ait bir cep telefonu bulur. Ela telefonun şifresini çözebilirse kardeşine dair çok önemli ipuçlarına ulaşabilecektir. Ela telefonun şifresini çözebilecek midir? Ortadan kaybolan kardeşi Derin bir kurban mı yoksa herkesin hayatını cehenneme çeviren bir şeytan mıdır? Cennet Konakları diğer hizmetçileriyle ve ev sahipleriyle beraber başka hangi sırları saklamaktadır?

Hizmetçiler 2. bölüm 1. fragmanı





Hizmetçiler 2. bölüm 2. fragmanı





Hizmetçiler 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Hizmetçiler 3. bölüm fragmanı





Hizmetçiler 3. bölüm

Ela, Aras Atahanlı'nın evinde bulunan telefondan Gülseren'i şoke eden bir video izletir! Videodaki görüntüler ortaya çıkarsa Gülseren çocuğunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır. Ela'nın bu atağı onun gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına neden olabilecek bir hata mıdır?

Aras, Ela ile çarpıştıktan sonra elinden düşen telefonu görünce çok şaşırır. Bu telefon kendi evinde bulunan telefondur. Aras, telefonu görmediğini söyleyen Ela'nın eline nasıl geçtiğini sorgular. Bu durum Ela'nın gerçek kimliğinin ifşa olmasına neden mi olmuştur? Yiğit de bu telefonun peşine düşmüştür. Görüntülerin gönderildiği telefonun siteden birisine ait olduğunu anlar. Gizli gerçekler ortaya mı çıkacak?