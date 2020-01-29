'Hizmetçiler' çok iddialı
Kanal D'de entrikalarla dolu yeni bir dizi başlıyor. Kanal D’nin yeni dizisi Meksika’dan uyarlama.
29 Ocak 2020, Çarşamba 07:38 Son Güncelleme:
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Meksika'dan
2008’de yayınlanan ‘Ellas son La Alegria Del Holgar’ o dönem reyting rekorları kırmıştı. Dram-entrika tadındaki dizi Türkiye’de ‘Hizmetçiler’ adıyla ekrana gelecek. Yapımcılığını Fabrika Yapım, proje tasarımını Ali Leskay’ın üstlendiği ‘Hizmetçiler’in yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Dizinin sloganı; ‘Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.’
Müthiş kadro
Dizinin kadrosu genç ve yetenekli isimlerden kurulu. Başrollerde Deniz Baysal Yurtçu, Algı Eke, Seçkin Özdemir, Selen Domaç, Aleyna Solaker ve Yiğit Kirazcı var. İstanbul’da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin, ev sahipleri ile yaşadıklarını anlatan ‘Hizmetçiler’in senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen kaleme alıyor.