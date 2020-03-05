Hizmetçiler için geri sayım başladı

Hizmetçiler konusu ve oyuncu kadrosu: Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.

Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

Hizmetçiler birinci bölüm fragmanı yayında! Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in rol aldığı Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.





Hizmetçiler birinci bölüm 2. fragmanı yayında!





Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay’ın üstlendiği Hizmetçiler’in yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor.

Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Hizmetçiler ilk bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

Hizmetçiler'in iki zıt yakışıklısı!

Bir tarafta Yiğit Kirazcı diğer tarafta Seçkin Özdemir! Son dönemin öne çıkan yıldız oyuncuları, cumartesi günü Kanal D’de başlayacak Hizmetçiler’in iki düşman kardeşini canlandıracak.

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Hizmetçiler’ için geri sayım devam ediyor. Hizmetçiler'de İstanbul’da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle yaşadıkları gizemli ve entrikalı ilişkiler anlatılacak.

İlk defa Meksika’da ‘Ellas son La Alegris Del Hogar’ adıyla yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Hizmetçiler adıyla çok yakında Kanal D’de başlıyor. Dizide hizmetçilere hayat verecek olan Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç ve Aleyna Solaker rolleriyle çok konuşulacaklar.

Atahanlıların torununun kaybolmasıyla farklı hikayelerin birleşme noktası olacak Cennet Sitesi’nde her gün başka hayatların kirlerini temizleyen kadınların hikayesi anlatılacak. Gerçeğin peşinden giden Ela (Deniz Baysal Yurtcu), gözü karalığı ile tüm gizemleri ve sırları gün yüzüne çıkartıp, aslında kimsenin masum olmadığı gerçeğiyle seyirciyi yüzleştirecek.

Bir yandan bebek özlemi çekerken, bir yandan çalıştığı evdeki hanımının bebeğine neredeyse annelik yapan Atiye’nin (Algı Eke), kocasına taparcasına aşkı, kıpır kıpır enerjisi ama bir yandan da hiç durmayan gözyaşı seyirciyi derinden etkileyecek.

Hacer (Selen Domaç) annesinin de hizmetçilik yaptığı zengin bir ailenin evinde besleme olarak büyümüştür. Farklı bir ailede doğsa da başarılı bir aşçı olacağı kuşkusuz olan Hacer, annesinin ona biçtiği hayatı kendi kızına da biçer. Hacer’in geçmişindeki sırlar sadece kendi hayatını değil, en başta kızı Çiçek olmak üzere tüm Cennet Sitesi’ni etkisi altına alacak.

Çiçek (Aleyna Solaker) 19 yaşında ne annesine ne de babasına benzeyen bambaşka bir dünyanın kızı. Lafını kimseden esirgemeyen Çiçek gerçekleşmeyeceğini bilse bile hep büyük hayaller kurar. Ele avuca sığmayan Çiçek, büyürken bir yandan da dünyanın acımasız gerçeklerini bir bir keşfedecek.





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