‘Hizmetçiler’ dizisinde merakla beklenen 4 karakter

Yapımcılığını Fabrika Yapım’ın üstlendiği, Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Hizmetçiler’de Deniz Baysal Yurtçu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir başrolde. Dizi, lüks bir sitede çalışan dört hizmetçinin, ev sahipleriyle aralarındaki entrikalı ilişkileri konu alıyor. Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu dizinin senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alpözgen yazıyor.

Kim kimdir?

Ela (Deniz Baysal Yurtcu): Gözü karalığı ile gizemleri ve sırları gün yüzüne çıkartacak.

Atiye (Algı Eke): Kocasına olan aşkı, kıpır kıpır enerjisi, hiç durmayan gözyaşlarıyla dikkat çekecek.

Hacer (Selen Domaç): Annesinin de hizmetçilik yaptığı evde besleme olarak büyüyen Hacer geçmişteki sırları araştıracak.

Çiçek (Aleyna Solaker): Annesi ve babasına benzemeyen, hep büyük hayaller kuran bu karakter dünyanın acımasız gerçeklerini bir bir keşfedecek.

Hizmetçiler dizisi 1. bölüm fragmanı



