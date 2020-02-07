Magazin Hizmetçiler'in afişi yayınlandı

Hizmetçiler'in afişi yayınlandı

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Hizmetçiler'in afişi yayınlandı

Merakla beklenen 'Hizmetçiler' dizisinin afişi yayınlandı.

07 Şubat 2020, Cuma 15:37 Son Güncelleme:
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İlk defa Meksika’da “Ellas son La Alegria Del Hogar” adıyla yayınlanmış olan ve ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi; Türkiye’de “Hizmetçiler” adıyla Kanal D’de ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen afişi yayınlandı.

 Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay’ın üstlendiği Hizmetçiler’de başrolleri Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir paylaşıyor.

 “Hizmetçiler” çok yakında Kanal D’de…


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