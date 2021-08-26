Futbol HJK Helsinki- Fenerbahçe maç özeti ve sonucu

HJK Helsinki- Fenerbahçe maç özeti ve sonucu

Futbol

HJK Helsinki- Fenerbahçe maç özeti ve sonucu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye konuk oldu.

26 Ağustos 2021, Perşembe 21:04 Son Güncelleme:
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2. dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasından yararlanan Sangare'nin son çizgiden ceza alanına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada sarı-lacivertli takımın sağ taraftan gelişen atağında, Osayi-Samuel'in savunmaya çarpan pasında topu kontrol eden Valencia, ceza yayı önünden çektiği şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2.

27. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan gelişen atağında, Murillo'nun ceza alanına ortaladığı topu iyi kontrol eden Roope Riski, dönerek vuruşunda farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2.

HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.

AA

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