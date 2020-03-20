HMD, Türkiye’de de çalışan Connect SIM çözümünü tanıttı

HMD Connect, Nokia 8.3 5G , Nokia 5.3, Nokia 1.3 ve Nokia 5310 ile birlikte duyurulan HMD Global'in yeni bir ürünü. Başka bir akıllı telefon değil, akıllı telefon deneyimini geliştirecek bir teknoloji. En basit tabirle HMD Connect, akıllı telefonlarda düşük maliyetli uluslararası dolaşım sağlayan bir SIM kart.

SIM karta 120 ülkede çalışan bir veri planı önceden yüklenmiş. HMD Connect, başlangıçta HMDConnect.com web sitesi üzerinden beta olarak başlatılacak.

HMD Connect paketinin maliyeti 9.95 euro. Bununla birlikte, plan kapsamındaki faydalar bölgeden bölgeye değişiyor. HMD Connect ülkeleri üç bölgeye ayırdı:

Bölge 1, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Guadeloupe, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İzlanda, İrlanda, Kuveyt, Kazakistan, Lihtenştayn, Lüksemburg, Letonya, Litvanya, Moğolistan, Malta, Malezya, Hollanda, Norveç, Paraguay, Polonya, Portekiz, Reunion, İsviçre, Sri Lanka, Slovakya, Singapur, İsveç, Slovenya, İspanya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’yi kapsıyor.

Bu ülkeler için avantaj, 9,95 euro için 1 GB veri.

Bölge 2, Ermenistan, Arnavutluk, Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Botsvana, Cape Verde, Kosta Rika, Kanada, Kongo, Kamerun, Fildişi Sahili, Dominika, Ekvador, Fiji, Gine, Gana, Gine-Bissau, Honduras, Hong Kong, İran, Endonezya, Hindistan, Japonya, Ürdün, Kırgızistan, Meksika, Moldova, Makao, Karadağ, Nijer, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, Papua Yeni Gine, Panama, Porto Riko, Ruanda, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Samoa , Sırbistan, Svaziland, Güney Afrika, Tayvan, Tayland, Uganda ve Vietnam.

Bu ülkelerdeki kullanıcılar 9,95 euro karşılığında 500MB veri alıyor.

Son olarak, Bölge 3'teki ülkeler Aruba, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bermuda, Belize, Bolivya, Benin, Brezilya, Küba, Çad, Şili, Kongo - Demokratik Cumhuriyeti, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Mısır, El Salvador, Fransız Polinezyası, Faroe Adaları, Grenada, Guyana, Gambiya, Gürcistan, Grönland, Gabon, Haiti, Jamaika, Kore, Kenya, Lao Halkları Demokratik Cumhuriyeti, Fas, Monako, Montserrat, Mozambik, Mauritius, Mali , Malavi, Madagaskar, Pakistan, Peru, Katar, Surinam, Seyşeller, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Sierra Leone, Trinidad ve Tobago, Turks ve Caicos Adaları, Tacikistan, Tanzanya, Tonga, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay, Ukrayna, Venezuela ve Virgin Adaları.

HMD Connect, yukarıda belirtilen ülkelerde kullanıcılara 9,95 euro karşılığında 250 MB sunuyor.

Her paketteki veri avantajı 14 gün boyunca geçerli ve kullanıcı yabancı bir ülkede daha uzun süre kalmayı planlıyorsa ek 5 euro karşılığında yenileme yapabiliyor.

Paketler ve yükseltmeler artık Google Play mağazasında bulunan HMD Connect uygulamasından satın alınabilir. Bu uygulama aynı zamanda kullanıcının SIM kartını kurmasına ve uluslararası dolaşımda paketleri yönetmesine yardımcı olacak.

HMD Connect, 30 Mart'ta gönderime başlayacak ve alıcıya ulaşmak yaklaşık 2-7 iş günü sürecek. SIM karta sahip olmak için almanız gereken başlangıç kiti ise 19.95 Euro fiyat etiketine sahip. Beraberinde ek SIM kart satın almak istediğinizde her birisi için 10 Euro ödemeniz gerekiyor.



