Hocalı Katliamı’nda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk hem anne hem babasını, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Azerbaycan’a karşı toprak iddiasında bulunan Ermeniler, 7 bin nüfuslu Hocalı’da büyük bir katliam yaptı.

HOCALI KATLİAMI NEDİR?

Tarihte Hocalı Katliamı olarak geçen acı olay, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Azerbaycan’da toprak iddiasında bulunan Ermeniler tarafından gerçekleştirilen bir soykırımdır.

HOCALI KATLİAMI NE ZAMAN VE NEREDE OLDU?

Hocalı Katliamı 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında gerçekleşti. Kasabayı kuşatan Ermeni kuvvetleri kadın, erkek, çocuk ve yaşlı ayrımı yapmaksızın önüne gelen her canlıyı katletti. Katliamdan sağ kurtulanlarda ise onarılması imkânsız yaralar açtı…

Hocalı Katliamı’na giden süreç 1980’li yılların ikinci yarısında Sovyetler Birliği’nin dağılmaya yönelik ilk belirtilerin baş göstermesiyle başladı. SSCB’nin yıllar boyunca yürüttüğü politika ile Ermeni nüfusu çoğunlukta bulunuyordu ve Ermenistan, Azerbaycan’a ait olan Karabağ bölgesinin dağlık kısmında hak iddia ediyordu. Ancak bölge hem uluslararası örgütlerce hem de hukuki olarak Azerbaycan’a aitti.

1988 yılında Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenilerin Azerbaycan’dan ayrılıp Ermenistan’a katılmak istemesi bölgedeki tansiyonu iyice yükseldi. Dağlık Karabağ Meclisi, Ermenistan’a bağlandığını ilan ederken, Azerbaycan da buna yanıt olarak Dağlık Karabağ Bölgesi’nin özerk statüsünü kaldırdı ve kendine bağladı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Karabağ özerk yönetimi bağımsızlık referandumu yaptı ve Azerbaycanlıların katılmadığı referandumla “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” ilan edildi.

Bölgede gerilim had safhaya ulaştı ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma kaçınılmaz hale geldi. Ermeni kuvvetleri, Rusların desteğini alarak Dağlık Karabağ bölgesini işgal etti.

Hocalı kasabası konumu itibarıyla Dağlık Karabağ’ın en önemli noktalarından biriydi. 936 kilometrekarelik alana sahip kasabada 2 bin 605 hanede yaklaşık 7 bin kişi yaşıyordu. Fakat çatışmalar nedeniyle nüfus 3 bine kadar düşmüştü. Bölgedeki tek havaalanının burada olması ise Hocalı’nın stratejik bir önem taşımasına neden oluyordu.

1991’in son günlerinde harekete geçen Ermeni kuvvetleri, civardaki köyleri ve Hocalı’ya çıkan tüm yolları ele geçirdiler. Durum o kadar vahim bir hal almıştı ki, şehre yiyecek yardımı bile helikopterle havadan atılarak yapılabiliyordu.

Ermeni kuvvetleri 25 Şubat 1992 akşamı saldırıya başladı. Bazı iddialara göre Ermeniler saldırı için Rus ordusunun o zaman Hankendi’de konuşlanan güçlerinden yardım aldılar. Ermeni kuvvetlerinin, Rusların teknik imkanlarını kullanarak kasabayı tank ve top ateşine tuttu; hatta saldırıda Rus askerlerinin bizzat yer aldığı bile kayıtlara geçen bilgiler arasında yer aldı.

HOCALI KATLİAMI’NDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

25 Şubat akşamı başlayan katliam 26 Şubat sabahında kadar devam etti İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan katliamda, toplu şekilde öldürülen siviller, yapılan vahşice eylemler, katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları ve o günlerde çekilen görüntüler, katliamın boyutlarını gözler önüne serdi.

Sabah süren katliamda, 613 kişinin hayatını kaybettiği saptandı. Resmi kayıtlara göre, öldürülenlerden 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlıydı. 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulurken, 1275 kişi ise, Ermeni güçlerin elinde esir kaldı. Esir alınan 26'sı çocuk, 68'i kadın, 150 kişiden hiç haber alınamadı.

Katliamda 8 aile tamamen yok oldu, 25 çocuk anne ve babasını 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti.

Hocalı Katliamı’nın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibov görevini bıraktı. Azerbaycan Parlamentosu Hocalı’da yaşananların “soykırım” olduğunu ilan etti. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş ise 1994 yılına kadar sürdü. İki taraf arasında yapılan barış görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

14 Temmuz'da 2020 tarihinde Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 askerin şehit olması, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına giden süreci başlatan olay oldu.

27 Eylül'de Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ yakınlarında sivil yerleşimlere ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak üzere karşı saldırı başlattı.

İşgal altındaki topraklar Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılırken, Toplamda 287 köy, 4 kasaba ve 5 şehir Azerbaycan’a dahil oldu. 44 gün boyunca devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusunun saldırılarında 100 sivil hayatını kaybetti, 416 sivil yaralandı.