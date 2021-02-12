İstanbul’da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Burhan D.’nin taciz görüntüleri ortaya çıkınca tutuklanmıştı. Burhan D.’nin fotoğraflarının PKK terör örgütü üyeliği suçundan aranan Tuncer D. isimli kişinin sosyal medyasında tespit edilince bu kez de, “örgüt propagandası yapmak” suçundan hakkında dava açılmıştı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Burhan D. getirildi.

“Ben o yemeğe iftar için gittim'

Sanık Burhan D. kimlik sorgusunda, 6 çocuklu olduğunu, imamlık yaptığını ve aylık 2 bin 500 TL geliri olduğunu söyledi. Sanık D. "Ben Siirt Arapları Medresesinde okudum. Aslen Arap kökenliyim. PKK ile hiçbir alakam yoktur. İftar yemeğine sadece iftar yemeği olduğu için gittim. Ramazan ayında iftarımı açmadan önce dua yaparım. Orada propaganda amaçlı olarak dua yapmadım. PKK örgütüne karşı bir insanım. HDP üyeliğim kesinlikle yoktur" dedi. Facebook hesabının kendisine ait olduğunu söyleyen sanık Burhan D., "O resimlerden bir kısmı bana, bir kısmı akrabalarıma aittir. Osman Baydemir'in 2014 tarihinde yaptığım paylaşımı hatırlamıyorum. Bu hesabı da çok kullanmam. Tuncel Dalğali benim uzaktan akrabam olur. Örgütle bağlantısı var mı, yok mu bilmiyorum. Beş vakit namaz kılan bir vatandaşım yalan söyleyemem. Ben iftar yemeğine gittiğimde Allah şahit olsun ki hiçbir şey görmedim. Tam iftar saatinde oraya gittim, iftarımı açtım geldim. Ne bayrak, ne Abdullah Öcalan'ın resmini görmedim. Ama bundan sonra bana ders olsun ki asla HDP adının geçtiği, resminin olduğu bir yerde bulunmayacağım. Ne ailemin, ne benim örgüt bağlantım olamaz. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

Soruşturma sırasında verdiği ifadeleri sorulan sanık Burhan D., PKK tarafından tehdit edilmediğini söyleyerek "Tahliyemi talep ederim. Memur olmak istiyorum. 4 kızım vardır, mağdur durumdayım" dedi.

Mahkeme heyeti, Tuncer Dalğali'nin tanık olarak dinlenmesine ve sanık Burhan D.'nin tutuklu kaldığı süre, sabit ikametgah sahibi oluşu, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık Burhan D. hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Duruşma ertelendi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Burhan D. 21 Haziran 2015'te bir iftar programında çekilen fotoğraflarının akrabası olan ve hakkında "Terör örgütü üyeliğinden" dava açılan Tuncer D. tarafından facebook hesabında "HDP İlçe binasında iftar" yazısıyla paylaşıldığı kaydedildi. Programın yapıldığı yerde örgütü simgeleyen bayrakların bulunduğu, Abdullah Öcalan başta olmak üzere birçok örgüt mensubunun resimlerinin duvarda asılı olduğu, örgütsel bayrakların bulunduğu ve Burhan D.'nin masada elleri açık bir şekilde dua eder halde oturduğu belirtildi. İddianamede, sanık Burhan D.'nin "Silahlı terör örgütü propagandası" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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