Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy, 2023 yılına ertelenebilir.

Oyunun normalde 2021 yılında çıkması bekleniyordu ancak geçtiğimiz yıl, 2022 yılına ertelenmişti.

Son söylentilere göre önümüzdeki ay düzenlenecek State of Play ile oyundan yeni görüntüler gösterilip, ertelenmek haberi duyurulacak.