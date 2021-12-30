Kültür & Sanat Hogwarts'a Dönüş: 'Her şey bir yerde Harry Potter setinden çıkıyor'

Hogwarts'a Dönüş: 'Her şey bir yerde Harry Potter setinden çıkıyor'

Kültür & Sanat

Hogwarts'a Dönüş: 'Her şey bir yerde Harry Potter setinden çıkıyor'

Harry Potter oyuncularından Daniel Radcliffe, 1 Ocak'ta yayınlanacak tek seferlik özel bölüm Hogwarts'a Dönüş (Return to Hogwarts) öncesi yayınlanan videoda konuştu. Radcliffe, 'İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı, ilk kız arkadaşlarım buradaydı... Her şey bir yerde Potter setinden çıkıyor' dedi.

30 Aralık 2021, Perşembe 10:22 Son Güncelleme:
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Harry Potter oyuncu kadrosu ilk öpücükleri, korkunç saç kesimlerini ve diğer anıları yakında yayımlanacak tek seferlik özel bölüm Hogwarts'a Dönüş'te (Return to Hogwarts) ele alacak. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan videolarda, serinin başrolünde oynayan Daniel Radcliffe, hayatının her parçasının Haryy Potter ve Leavesden ile bağlantılı olduğunu dile getirdi. Yıldız oyuncu, "İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı, ilk kız arkadaşlarım buradaydı... Her şey bir yerde Potter setinden çıkıyor" dedi.

SAÇLARINI UZATTILAR

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; 32 yaşındaki oyuncu, filmlerde dağınık görünüm elde etmek için kendine ve Rupert Grint'e (Ron Weasley) saçlarını uzatmalarının söylendiği zaman hakkında da konuştu.

Radcliffe, saçlarının uzatılması istendiğinde, "Biz de "Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bizi böyle bırakmayacaksınız değil mi? Bu filmde gençliğe adım atıp kızlarla çıkmamız gerekiyordu!. Böyle olmayacak, değil mi?' dedik. Bu yüzden, bunu fark ettiğimizde epey harap olduğumuzu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Özel bölüm Return to Hogwarts 1 Ocak'ta yayımlanacak.

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