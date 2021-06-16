Holdingin banka hesaplarında yaşanan problem nedeniyle alacaklılara parasının holding binası içinde elden teslim edildiği öğrenildi. Bu bilgi üzerine polis, gaspçılara haber verilme ihtimaline karşılık paranın geleceğini bilen kişileri tespit etmeye çalışıyor.

Polis soruşturması sırasında Sibel Koçan'ın sabah saatlerinde evinden aldığı ve 3 ayrı paket halinde bölünmüş toplam 3 milyon 300 bin lirayı bir çantaya koyarak holding binasına getirdiği tespit edildi. Holdingin banka hesaplarında yaşanan sorun nedeniyle nakit paranın, gün içinde alacaklılara holding binası içinde elden dağıtılmasının planlandığı ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine polis paranın Sibel Koçan tarafından olayın meydana geldiği sabah Holding binasına getirileceğini bilen kişileri tespit etmek için çalışma yaptığı öğrenildi. Gaspçılara içerden paranın geleceğinin haber verilme ihtimaline karşılık yapılan çalışmada bir çok kişinin bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Öte yandan, polis şüphelilerin kaçtığı otomobilin peşine düştü. İkiz plaka yapıldığı öğrenilen araç güvenlik kamera görüntüleri kullanarak takip edilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda henüz otomobile ulaşılamadı. (Ali AKSOYER / DHA)

GASPÇILAR, EN SON KURTKÖY'DE GÖRÜLDÜ

Ataşehir'de SAS Holding Yönetim Kurulu üyesi Sibel Koçan’ı (41) şirket binası önünde ödürüp, içinde 3 milyon 300 bin TL olan çantayı alıp kaçan gaspçılar en son Pendik Kurtköy'de görüldü. Polis, Plaka Tanıma Sistemleri'nden (PTS), en son Kurtköy’de olduğu belirlenen aracı bulmak için kentteki aynı model ve renkteki tüm araçları, mercek altına alındı.

Ataşehir Küçükbakkalköy’de dün yaşanan olayda, SAS Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Sibel Koçan, şirket çalışanı Aydın Mert ile içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla lüks otomobiline binerken maskeli gaspçıların saldırısına uğradı. Çantayı almaya çalışan saldırganlar, kendilerine direnen Sibel Koçan'ı başından vurarak, öldürdü. Mert Aydın'ı da kolundan vurarak yaralayan saldırganlar, para dolu çantayı alıp, kaçtı.

İKİZ PLAKA ÇIKTI

Olayın ardından kaçan gaspçıların peşine düşen polis ekipleri, gaspçıların kullandığı aracın plakasını güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan incelemede plakanın ikiz plaka olduğu ortaya çıktı. Plakanın, tescilde farklı bir model araca kayıtlı olduğu saptandı. Bunun üzerine polis, aynı model ve renkteki araçlara yoğunlaştı.

PTS KAYITLARI'NDAN KURTKÖY'DE OLDUĞU SAPTANDI

Ayrıca MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) aracın izi sürüldü. Onlarca kameraya ait görüntüyü inceleyen ekipler, PTS'den aracın en son Pendik Kurtköy'de olduğunu tespit etti. Ancak aracın daha sonra kameralarca görüntülenmediği belirlendi.

Polis ekipleri, Pendik Kurtköy'de dün akşam saatlerinde içerisinde 3 kişi bulunan bir araç durdurdu. Araçta bulunan şüphelilerin olayla ilgisi olmadığı saptandı.

ESKİ EŞİN İNTİHARI DA ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan polis, Sibel Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın'ın intiharıyla ilgili olarak da güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aydın’ın intihar ettiği rezidansın girişindeki ve katlarda bulunan kameralar mercek altına alındı. Yapılan incelemede, olaydan önce Aydın'ın dairesine giren olmadığı belirlendi.

CENAZELER İZMİR’E GÖNDERİLDİ

Gasp, cinayet ve intiharla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda otopsileri tamamlanan ikiliden Sibel Koçan’ın ölüm nedeninin 'ateşli silah', Süleyman Aydın’ın ise 'yüksekten düşme' olarak kayıtlara girdiği öğrenildi. Aydın’ın intihardan önce herhangi bir ilaç alıp almadığı ise, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Koçan ve Aydın’ın cenazeleri, toprağa verilmek üzere İzmir’e gönderildi. (Müslim SARIYAR/DHA)