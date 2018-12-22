Holiday Asteroidi görüntülendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya yakın geçiş yapması beklenen Holiday Asteroidi'ni radarla görüntüledi

22 Aralık 2018, Cumartesi 23:09
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Holiday Asteroidi görüntülendi

NASA, Kaliforniya'daki Goldstone Güneş Sistemi Radarı, Batı Virginia'daki Green Bank Teleskobu ile Porto Rico'daki Arecibo Gözlemevinin Holiday Asteroidi'ni kayda aldığı radar fotoğraflarını internet sitesinde yayınladı.

15-19 Aralık'a ait fotoğraflarda, 1,6 kilometre çapındaki patates görünümlü asteroidin dış hatları belirgin olarak seçilebiliyor. 

"2003 SD220" adı verilen Holiday Asteroidi Dünya'ya 2,9 milyon kilometre mesafeden yakın geçiş yapacak. 

EN YAKIN GEÇİŞ 2070'TE

Bu asteroidin son 400 yılda yaptığı en yakın geçiş olacak. Holiday Asteroidi'nin bundan daha yakın geçişi 2070'te yapması bekleniyor.


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