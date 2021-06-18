Futbol Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yendi

Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yendi

Futbol

Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yendi

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yendi.

18 Haziran 2021, Cuma 01:01 Son Güncelleme:
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Turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan C Grubu ikinci maçında, Avusturya ile karşılaştı.

Alaba'nın ceza sahasının sağ köşesinde Dumfries'in ayağına basması sonucu Hollanda, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Depay, 11. dakikada durumu 1-0 yaptı.

Hollanda 67. dakikada 2-0 öne geçti. Orta sahadan koşuya başlayan Malen, Depay'ın pasıyla savunmanın arkasına sarktı. Topu altı pasa kadar süren Malen, kendisine paralel olarak sağdan gelen Dumfries'e pasını çıkardı. Dumfries de topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Hollanda, puanını 6'ya çıkararak İtalya ve Belçika'nın ardından son 16 turuna yükselmeyi garantileyen 3. ekip oldu.

AA

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