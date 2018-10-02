Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, 3 Ekim'de Türkiye'ye geliyor. Ziyaret sırasında Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri, ticaret hacminin yükseltilmesi, AB sürecimiz ile güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Hollanda Dışişleri Bakanı ayrıca hain darbe girişiminde saldırıya uğrayan TBMM’ye bir inceleme ziyaretinde bulunacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, 4 Ekim tarihinde İstanbul’da düzenlenecek TRT World Forumu’na katılacaklar. Bakan Çavuşoğlu ile Stef Blok'un gerçekleştireceği oturumda bölgesel ve küresel barışın geleceğine ilişkin bir tartışma yapılacak.

Kısa bir süre önce iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini atamış, büyükelçiler Lahey ve Ankara'ya gitmişti.