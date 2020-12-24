Türkiye Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı

Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı

Türkiye

Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hollanda ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başladığını bildirdi.

24 Aralık 2020, Perşembe 00:19 Son Güncelleme:
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan notam (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) doğrultusunda, Hollanda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) mutasyonuna yönelik önlem amaçlı kararlaştırılan uçuş kısıtlamaları listesinden çıkarıldı.

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Hollanda ile Türkiye arasındaki uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatılırken, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'ya yönelik uçuş kısıtlaması ise sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığının bildirilmesi nedeniyle, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıklamıştı.

AA

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