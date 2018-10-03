Hollanda ile yeni dönem Ankara'da başladı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da ağırladığı Hollanda Dışişleri Bakanı ile kameraların önüne çıktı, "İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

03 Ekim 2018, Çarşamba 15:13 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, Çarşamba 15:14
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Ankara'yı ziyaret eden Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Randevunun sonunda iki bakan gazetecilerin karşısına çıktı.

ORTAK AÇIKLAMA

İlk sözü alan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hollanda ile bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktayı ele aldık" dedi. Konuk bakan Blok ise, "Türkiye Suriye krizinde tebrik edilmeli. Güvenlikte işbirliği devam edecek" ifadesini kullandı.


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