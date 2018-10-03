Ankara'yı ziyaret eden Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Randevunun sonunda iki bakan gazetecilerin karşısına çıktı.

ORTAK AÇIKLAMA

İlk sözü alan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hollanda ile bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktayı ele aldık" dedi. Konuk bakan Blok ise, "Türkiye Suriye krizinde tebrik edilmeli. Güvenlikte işbirliği devam edecek" ifadesini kullandı.



