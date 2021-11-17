Futbol Hollanda, Norveç'i devirdi! Gruptan lider olarak çıktı

Hollanda, Norveç'i devirdi! Gruptan lider olarak çıktı

Futbol

Hollanda, Norveç'i devirdi! Gruptan lider olarak çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na gidişini direkt etkileyecek maçta Hollanda, Norveç'i konuk etti. Ev sahibi Hollanda, kritik maçta hata yapmadı ve 3 puanın sahibi olarak grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı.

17 Kasım 2021, Çarşamba 00:52 Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımımızın grubunda yer alan Hollanda ile Norveç, Amsterdam'da karşı karşıya geldi.

Kritik mücadeleyi 2-0 kazanan Hollanda, grubu lider tamamladı ve 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı elde etti.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 84. dakikada Bergwijn ve 90+1'de Depay kaydetti.

Bu sonuçla Hollanda, puanını 23 yaparak grubu lider tamamladı. Norveç ise 18 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi.

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