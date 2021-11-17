A Milli Futbol Takımımızın grubunda yer alan Hollanda ile Norveç, Amsterdam'da karşı karşıya geldi.

Kritik mücadeleyi 2-0 kazanan Hollanda, grubu lider tamamladı ve 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı elde etti.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 84. dakikada Bergwijn ve 90+1'de Depay kaydetti.

Bu sonuçla Hollanda, puanını 23 yaparak grubu lider tamamladı. Norveç ise 18 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi.