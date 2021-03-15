Hollanda seçime gidiyor, 3 gün sürecek

Sandık başlarında yığılmayı önlemek amacıyla Hollandalı seçmenler bugünden itibaren oy vermeye başlayacak, koronavirüs salgını nedeniyle, bu yıl her zamanki seçimlerin aksine farklı önlemler uygulanacak.

Bu, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla siyasi partinin katıldığı seçim olacak. 1922 yılında 53 partinin katıldığı seçimlerin ardından, bu yıl 37 parti yarışıyor. Hollanda'daki 352 belediye ile Karayipler'deki 3 adada bugünden itibaren oy verme işlemi başlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle, ilk kez bu yıl farklı seçim önlemleri uygulanacak. Oy vermek için sandık başına gelen seçmenlere sağlık kontrolü yapılacak. Sağlık personeline verdiği yanıtlarda Covid 19 belirtisi saptanan kişilerin oy kullanmasına izin verilmeyecek. Sandık başlarında 1, 5 metrelik sosyal mesafe uygulaması geçerli olacak. Oy verme merkezlerinde yeterli havalandırma sistemi oluşturulacak. Oy verme merkezlerindeki kabinler, masalar ve kalemler düzenli olarak temizlenecek. Bazı belediyeler, seçmenlere, oy kullandıktan sonra eve götürebilecekleri kırmızı kalemler verecek.

Seçmenler, seçim görevlilerine kimliklerini, bir perde ile çevrelenen "öksürük perdesi " arkasından gösterecek.

ARAÇTAN İNMEDEN OY KULLANMA

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ve Enschede gibi bir çok şehirde seçmenler, araba ya da bisikletle girebilecekleri merkezlerde, bulundukları araçlardan çıkmadan oy kullanabilecekler.

Hollanda'da 70 yaş ve üzerindekiler ile yurtdışında yaşayan yaklaşık 2,5 milyon seçmen de mektupla oy kullanacak. Oy verme merkezleri ve tren istasyonlarının dışında bazı belediyeler, salgın nedeniyle sokağa çıkmak istemeyen seçmenlere, içinde seçim sandıklarının olduğu minibüsler gönderecek.

Çocuk bakımı konusundaki çifte vatandaşlara yönelik ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkması üzerine istifa eden hükümetin büyük ortağı VVD'nin, seçimlerden birinci parti olarak çıkması bekleniyor. Kamuoyu yoklamaları, Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) ikinci parti olmasını öngörüyor.

Hollanda'daki siyasi parti liderleri, seçim sonrası aşırı sağcı parti ile hükümet ortaklığı yapmayacaklarını açıklamıştı. Seçimlerde, Hollanda nüfusunun beşte birini oluşturan Müslüman seçmenlerin oyuna talip üç ayrı parti yarışacak. Bunlar, Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk ve Nida partileri ile aşırı sağcı eski parlementer Arnoud van Doorn'un liderliğindeki Birlik Partisi (Partij van de Eenhijd).

Hollanda Senatosu'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde üç sandalyeye sahip olan Denk Partisi'nin, bu seçimde iki milletvekili çıkarması bekleniyor. Belediye meclisi üyeliklerine sahip Birlik ve Nida partilerinin milletvekili çıkarıp çıkaramayacakları belli değil. Birlik Partisi'nin lideri Arnoud van Doorn, aşırı sağcı lider Geert Wilders'in 'sağ kolu' olarak politikaya atılmış ve milletvekili seçilmişti. Eski bir polis memuru olan van Doorn, daha sonra İslam dinini seçerek, Hollanda'da şeriatı esas alan bir yönetim biçimini savunmaya başladıHollanda'daki oy verme işlemi, Çarşamba akşamı yerel saatle 21:00'de sona erecek. Seçimden yine an az dört partili bir koalisyon hükümetinin çıkması bekleniyor.

BBC Türkçe