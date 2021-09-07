Hollanda - Türkiye maç özeti ve sonucu

1’inci dakikada Hollanda öne geçti. Ceza sahası dışı sağ tarafta topla buluşan Berghuis’in yerden pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Klaassen, Depay ile yaptığı duvar pası sonrası meşin yuvarlağı kalecinin sağından köşeye göndererek ağlarla buluşturdu: 1-0.

16’ncı dakikada Hollanda farkı 2’ye çıkardı. De Jong’un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Depay, pasını bekletmeden Klaassen’e bıraktı. Ceza yayının biraz gerisinde KLaassen’in havadan pasında ceza sahası içi sol çaprazda tekrar topla buluşan Depay’ın uzak kale direği tarafına gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0.

36'ıncı dakikada Bergwijn'in pasında ceza sahası içinde topla buluşmak isteyen Klaassen, Çağlar'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

38'inci dakikada topun başına geçen Depay, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 3-0.

44’üncü dakikada A Milli Takım 10 kişi kaldı. Çağlar Söyüncü’nün orta alanda Depay’a yaptığı faul sonucu hakem, Çağlar Söyüncü’ye ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hollanda’nın 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

54’üncü dakikada Depay ile Hollanda farkı 4’e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Bergwijn’in arka direğe ortasında Berghuis’in çizgiden içeriye çevirdiği topta Depay, altıpas içinde kafayla topa dokunarak ağlara gönderdi: 4-0.

76’ncı dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Til’in şutunda top az farkla üstten auta gitti.

79’uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Hakan Çalhanoğlu’nun arka direğe ortasında Ozan Tufan’ın sol çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.

80’inci dakikada Hollanda farkı 5’e çıkardı. Orta sahada topla buluşan Koopmeiners’in uzun ara pasında ceza yayı içinde topla buluşan Til, topu kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

90’ıncı dakikada Hollanda farkı 6 yaptı. Rensch’in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Malen’in vuruşu ağlarla buluştu: 6-0.

90+2’nci dakikada kaleci Bijlow pasını Van Djik’a çıkarmak istedi. Van Djik’tan önce araya giren Halil Dervişoğlu, ceza sahası içinde pasını Cengiz Ünder’e çıkardı. Cengiz Ünder meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 6-1.

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Karadağ beraberliği sonrası ilk defa Şenol Güneş’i istifaya çağıran taraftarlar, Hollanda maçında da 4-0 sonrası stadyumda Güneş aleyhinde tezahüratlarda bulunmaya başladı. Taraftarlar, “Şenol Güneş İstifa” diyerek bir süre tezahüratlarını sürdürdü.

GOLLER: Dk. 1 Klaassen, Dk. 16, Dk. 38 (P) ve Dk. 54 Depay, Dk. 80 Til, Dk. 90 Malen (Hollanda) - Dk. 90+2 Cengiz Ünder (Türkiye)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

SARI KARTLAR: Wijdaldum, Van Djik (Hollanda) - Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu, Ozan Kabak (Türkiye)

Ali DANAŞ / AMSTERDAM (Hollanda) (DHA)



