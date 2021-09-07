Futbol Hollanda - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

Hollanda - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

Futbol

Hollanda - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Takım, Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

07 Eylül 2021, Salı 21:09 Son Güncelleme:
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HOLLANDA - TÜRKİYE: 2-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOL: 1' Klaassen (Hollanda), 16' Depay (Hollanda)

İlk yarı oynanıyor...

1.dk: Maç başladı. Başarılar milliler...

İLK 11'LER

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay.

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda maçı 7 Eylül Salı günü Amsterdam Arena'da oynanıyor. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

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