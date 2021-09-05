Hollanda - Türkiye maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetece

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 7 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak.