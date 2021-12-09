Kültür & Sanat Hollanda, ünlü tabloyu satın aldı

Hollanda, ünlü tabloyu satın aldı

Kültür & Sanat

Hollanda, ünlü tabloyu satın aldı

Hollanda hükümeti, 17. yüzyılın önemli eserlerinde imzası olan Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in ünlü otoportresini satın almayı planladığını duyurdu.

09 Aralık 2021, Perşembe 15:26 Son Güncelleme:
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Standard Bearer isimli tabloyu satın alabilmek için meclisin onayını bekleyen hükümet, bu eserin Hollanda tarihi ve kültürü için çok büyük önemi olduğunu belirtiyor. 1636 tarihli bu başyapıt, yüzyıllardır özel koleksiyonerlerin elinde bulunuyor. Tabloyu, son olarak Rothschilds ailesi satın aldı. Satın alındıktan sonra Amsterdam'da bulunan Rijksmuseum'da sergilenmeden farklı ülkelerde sergilenmesi planlanıyor. Hollanda Kültür Bakanı Ingrid van Engelshoven, "Standard Bearer birkaç yüzyıl süren bir yolculuğun ardından evine dönüyor." açıklaması yaptı. Hükümet, satış için 150 milyon euro ayırdı. Müze de eseri satın alabilmek için 10 milyon euro katkıda bulunuyor. Rembrandt Derneği de 15 milyon euro ekleyecek. Eserde Rembrandt kendisini Hollanda'nın İspanyol Krallığı'ndan bağımsızlığını kazanmak için girdiği '80 Yıl Savaşı'nda sancağı taşırken resmetmiş. Savaşın sonunda 1648'de Hollanda bağımsızlığını kazanmıştı.

Eser, 2019'da bir etkinlikte Rijksmuseum'da sergilenmişti.

Tablo, 1844'ten bu yana Rothschild ailesinin Fransa'daki bir kolundaydı ve Fransa, eseri "milli hazine" olarak kabul ediyordu.

Fransa, Hollanda'nın eseri satın alma hakkı olduğunu açıklayıp serbest piyasa koşullarında satılabileceğine karar verince Hollanda da bu konuda adım atmaya karar verdi.

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