Eredivise takımlarından Fortuna Sittard'ı satın almak için harekete geçen Acun Ilıcalı için AD Gazetesi önemli bir haber hazırladı.

Dünya çapında ünlü televizyon yapımcısı Hollandalı John de Mol'e atıfta bulunularak, "Türk John de Mol, Fortuna Sittard'ı satın almak istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Big Brother ve The Voice gibi uluslararası programların yapımcısı olan John de Mol gibi Survivor başta olmak üzere birçok uluslararası yayın ve programda Acun Ilıcalı'nın imzası olduğu belirtildi.

Ayrıca Acun Ilıcalı'nın Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok ülkede aktif olmasının Fortuna Sittard için büyük etki bırakacağı kaydedildi.

Bununla beraber iyi bir futbol taraftarı olduğu aktarılan Ilıcalı ile Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in yakın arkadaşlığı da öne çıkarıldı. Hollanda kulübünün çevresinde Özil'le olan dostluğun heyecan yarattığı yazıldı.

Fortuna Sittard'da Işıtan Gün'ün de doğruladığı görüşmelerden yola çıkarak kulübün ciddi bir gelişim kaydedebileceği bildirildi.

Acun Ilıcalı'nın tüm dünya genelinde iş yapmasının kulübe direkt tanıtım kazandıracağı dile getirildi.



