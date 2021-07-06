Hollanda Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'i "azınlık gruba hakaret etmekten" suçlu bulan temyiz mahkemesi kararını onadı.

Hollanda Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Wilders'e Eylül 2020'de Lahey Temyiz Mahkemesi tarafından verilen "hakaret suçu" cezasının onandığı belirtildi.

Bu karar ile Mart 2014'te Faslılar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 7 yıldır yargılanan Wilders hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşmiş oldu.

Açıklamada Wilders'in temyiz mahkemesi kararına yaptığı itirazın kabul edilmediği aktarılarak, Hollanda Üst Mahkemesi Başsavcısı PG Silvis'in de mahkumiyetin onanması yönünde mütalaada bulunduğu kaydedildi.

"HOLLANDA YOZLAŞMIŞ"

Onama kararının ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Wilders, "Hollanda hukukun üstünlüğünün iflas ettiği yozlaşmış bir ülke" ifadelerini kullandı.

Kararı dikkate almayacağını belirten Wilders, konuşmaya devam edeceğini kaydetti.

Hollanda DENK Partisi Meclis Grup Başkanı Farid Azarkan "Wilders'ın ırkçı olduğu üst mahkemece teyit edildi" dedi.



