Dünya Hollanda'da bin 300 kişilik normalleşme araştırması

Hollanda'da bin 300 kişilik normalleşme araştırması

Dünya

Hollanda'da bin 300 kişilik normalleşme araştırması

Hollanda'da gece kulüplerinin kısıtlamaların hafifletileceği dönemde nasıl açılabileceğinin öğrenilmesi için bin 300 kişinin katıldığı bir araştırma yapıldı.

09 Mart 2021, Salı 15:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da koronavirüsün gece kulübünde yayılımının nasıl olacağını gözlemlemek için parti düzenlendi. Bin 300 kişinin katılımıyla düzenlenen parti, 17 bin kişilik kapasitesi olan gece kulübünde gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan kişiler, koronavirüs kısıtlamalarından "muaf" tutularak gece kulübünde eğlendi. Kovid-19'un yayılmasına ilişkin gerçekleştirilen deneyin amacının, kısıtlamaların kalkacağı dönemde gece kulüplerinin kontrollü bir şekilde açılmasının mümkün olup olmayacağını görmek olduğu kaydedildi. Etkinlikte DJ olarak Sam Feldt, Lady Bee ve Sunnery James & Ryan Marciano yer aldı.

Gece kulübünde gerçekleşen deneyde, dans pistindeki bazı kişilerin hareketleri kısıtlanırken, bazılarının ise, sürekli ya da bir kereye mahsus dans sırasında maske takmaları istendi. Bir kısma ise floresan içecek verilerek en kalabalık parti alanlarında ne kadar tükürük salgılandığının gözlemlenmesi için ise, şarkı söyleyip çığlık atmaları istendi.

MEKANLARIN AÇILMASINA YARDIMCI OLACAK MI?

Hükümet için çalışmayı yürüten Fieldlab şirketinden Tim Boersma deney ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışmanın mekanların yeniden açılmasına yardımcı olmasını umuyoruz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca katılımcıların, 48 saat önce koronavirüs için test yaptırdığı ve negatif sonuç çıkanların etkinliğe dahil edildiği belirtildi.  

DHA


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Kadına şiddet değil 'Cins kırım'
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kemal Burkay’la 10 yıl sonra
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Joe Biden'ın 2 köpeği Beyaz Saray'dan gönderildi