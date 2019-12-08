Hollanda'da 'Buzdan Heykeller' festivali başladı

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen "Buzdan Heykeller" festivali başladı.

08 Aralık 2019, Pazar 14:27 Son Güncelleme:
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Hollanda'da 'Buzdan Heykeller' festivali başladı

Hollanda'nın Lahey kentinini Scheveningen ilçesindeki plajda organize edilen "Buzdan Heykeller" festivalinde, "Karlar Ülkesi" isimli animasyon filmin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller yoğun ilgi gördü.

Sıcaklık -15 derece

Ziyaretçiler, sıcaklığın -15 derece olduğu 500 metrekarelik çadırın içindeki heykellerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Festival, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek. 

İşte festivalden görüntüler:



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